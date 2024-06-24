Рада ЄС погодила 14-й пакет санкцій проти РФ

Рада Європейського Союзу погодила 14-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ, спрямованих на енергетику, фінанси та торгівлю, і ускладнять обхід вже запроваджених обмежень ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Санкції запроваджені у відповідь на "неспровоковану та невиправдану агресивну війну" РФ проти України.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що раніше запроваджені санкції суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну здійснити свої плани знищити Україну, хоча "він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури".

"14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи спроби обійти заходи ЄС", — зазначив він.

Новий пакет включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що "підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Які ще обмеження містить 14-й пакет:

Заборона на послуги з перевантаження російського скрапленого газу на території ЄС з метою перевалки в треті країни. Це охоплює як перевезення з судна на судно, так і перевезення з судна на берег, а також операції з перевантаження. Це не вплине на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС.

з метою перевалки в треті країни. Це охоплює як перевезення з судна на судно, так і перевезення з судна на берег, а також операції з перевантаження. Це не вплине на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС. Заборона нових інвестицій, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення споруджуваних проєктів щодо СПГ, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG. Вводяться обмеження на імпорт російського газу через термінали ЄС, не підключені до системи природного газу.

для завершення споруджуваних проєктів щодо СПГ, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG. Вводяться обмеження на імпорт російського газу через термінали ЄС, не підключені до системи природного газу. Заборона на використання "Системи передачі фінансових повідомлень" (SPFS), спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів.

(SPFS), спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів. Заборона операторам ЄС здійснювати транзакції з особами, які входять до списку тих, хто використовує SPFS за межами Росії.

з особами, які входять до списку тих, хто використовує SPFS за межами Росії. Заборона на операції з цільовими кредитними та фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, коли ці організації сприяють транзакціям, які підтримують оборонно-промислову базу Росії шляхом експорту, постачання, продажу, передачі або транспортування до РФ товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, коли ці організації сприяють шляхом експорту, постачання, продажу, передачі або транспортування до РФ товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів. Для запобігання поширенню дезінформації політичним партіям та фондам, неурядовим організаціям, включаючи аналітичні центри, або постачальникам медіапослуг у ЄС більше не буде дозволено приймати фінансування, що надходить від російської держави та її довірених осіб.

Боротьба з обходом санкцій

ЄС вперше запровадив обмеження проти "тіньового флоту" Росії: під санкції потрапили 27 суден, які, зокрема, перевозять військову техніку, вкрадене українське зерно тощо.

Крім того, щоб уникнути інших форм обходу, Рада вирішила:

Розширити заборону на польоти в ЄС . Заборона на посадку, зліт або політ над територією ЄС поширюватиметься на будь-які літаки, які використовуються для нерегулярних польотів, і якщо російська фізична або юридична особа, організація чи орган має змогу ефективно визначити місце або час його зльоту або посадки, наприклад, до місця відпочинку або ділової зустрічі.

. Заборона на посадку, зліт або політ над територією ЄС поширюватиметься на будь-які літаки, які використовуються для нерегулярних польотів, і якщо російська фізична або юридична особа, організація чи орган має змогу ефективно визначити місце або час його зльоту або посадки, наприклад, до місця відпочинку або ділової зустрічі. Крім того, оператори повинні надавати будь-яку інформацію, яку запитують національні компетентні органи держав-членів, про нерегулярні рейси, включаючи інформацію про власність повітряного судна та, можливо, пасажирів.

яку запитують національні компетентні органи держав-членів, про нерегулярні рейси, включаючи інформацію про власність повітряного судна та, можливо, пасажирів. Розширити заборону на транспортування вантажів автомобільним транспортом по території ЄС, у тому числі транзитом, таким чином, щоб охопити операторів ЄС, які належать 25% або більше російським фізичним або юридичним особам

Запроваджено експортні обмеження щодо 61 компанії (Китай, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та ОАЕ), які допомагають Росії обходити торговельні обмеження та закуповувати товари подвійного значення.

Також запроваджено заборону імпорту гелію з Росії та експорт до РФ марганцевих руд, низки видів пластмаси, рідкісноземельних елементів, електронних компонентів, які сприяють, зокрема, зміцненню промислового потенціалу країни.

Євросоюз також забороняє отримувати, ввозити, передавати чи вивозити українські культурні цінності та інші товари археологічного, історичного, культурного, рідкісного наукового чи релігійного значення, якщо є підстави підозрювати, що ці товари були незаконно вивезені з України.

20 червня посли країн ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на російську агресію проти України.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.