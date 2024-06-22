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Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
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Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн

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Обстріл Харкова
Наслідки обстрілу Харкова 22 червня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

23 червня — 851 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

  • Кількість поранених у Харкові зросла: про 56 потерпілих внаслідок авіаударів РФ повідомила пресслужба поліції регіону.

Сили оборони вразили станцію РЕБ і РЛС російської армії — Генштаб

На фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Упродовж суботи, 22 червня, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління російської армії, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну радіолокаційну станцію.

Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.

Російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також задіяли 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, армія РФ здійснила понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

У Харкові чутно серію вибухів

У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Посольство США прокоментувало обстріл Харкова

Посолка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на обстріл Харкова російськими військами.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram Посольства США в Україні.

“Ще одна жахлива ракетно-бомбова атака з боку Росії на мирне населення Харкова, цього разу на житловий будинок, що призвело до загибелі 3 і поранення десятків людей. Наші серця разом з жертвами та їхніми близькими. Ми у співпраці з партнерами працюємо над тим, щоб надати Україні більше засобів протиповітряної оборони”, — підкреслила Бріджит Брінк.

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