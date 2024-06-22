Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн

Сили оборони вразили станцію РЕБ і РЛС російської армії — Генштаб

На фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Упродовж суботи, 22 червня, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління російської армії, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну радіолокаційну станцію.

Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.

Російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також задіяли 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, армія РФ здійснила понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.