Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн

23 червня — 851 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Кількість поранених у Харкові зросла: про 56 потерпілих внаслідок авіаударів РФ повідомила пресслужба поліції регіону.
Сили оборони вразили станцію РЕБ і РЛС російської армії — Генштаб
На фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Упродовж суботи, 22 червня, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління російської армії, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну радіолокаційну станцію.
Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.
Російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також задіяли 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, армія РФ здійснила понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.
У Харкові чутно серію вибухів
У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Посольство США прокоментувало обстріл Харкова
Посолка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на обстріл Харкова російськими військами.
Про це йдеться у повідомленні у Telegram Посольства США в Україні.
“Ще одна жахлива ракетно-бомбова атака з боку Росії на мирне населення Харкова, цього разу на житловий будинок, що призвело до загибелі 3 і поранення десятків людей. Наші серця разом з жертвами та їхніми близькими. Ми у співпраці з партнерами працюємо над тим, щоб надати Україні більше засобів протиповітряної оборони”, — підкреслила Бріджит Брінк.