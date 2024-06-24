Начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич попросив Державне бюро розслідувань (ДБР) провести розслідування щодо одного з військових генералів. За даними Суспільного, йдеться про командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Заява надійшла, слідчі працюють з нею, повідомили Суспільному у пресслужбі ДБР.

Пізніше джерело у військовому керівництві підтвердило Суспільному, що Кротевич звернувся в Держбюро розслідувань щодо генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого в лютому цього року призначили командувачем об'єднаних сил ЗСУ. До цього Содоль обіймав посаду командувача морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Генерал-лейтенант Юрій Содоль. Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook

Кротевич у своєму дописі в Telegram не назвав прізвища генерала, стосовно якого він написав листа в ДБР. На думку азовця, ця людина відповідальна за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Водночас військовий каже, що "всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює".

Начальник штабу "Азову" додав, що умови, за яких зараз воюють бригади, — це "нереальний героїзм". Військові стримують армію Росії не завдяки, а всупереч, каже Кротевич.

Хто такий Богдан Кротевич

Богдан родом із Сімферополя, з Криму. За словами сестри, навчався в Академії водного транспорту, та коли Росія захопила Крим, він вийшовши на континентальну частину, одразу пішов на фронт. У 2016-му став командиром взводу в "Азові", зараз — начальник штабу полку, має звання майора. Брав участь в обороні Маріуполя, був на "Азовсталі" і вийшов у російський полон з 16 травня за наказом українського командування.

"...У перервах між боями піхота вивчає посібники з використання "Стінгерів", NLAW та трофейних ПТРК "Корнет"; розвідка та снайпери — універсальні бійці, які повинні вміти все. Це і є наш полк", – розповідав тоді Богдан.

Що відомо про Юрія Содоля

Юрій Содоль народився 26 грудня 1970 року в Чугуєві Харківської області у родині військових. Освіту отримав у Маріуполі Донецької області, закінчивши школу в 1988 році. Тоді ж вступив до Сумського вищого артилерійського командного училища, де завершив навчання у 1992 році.

Успішно закінчив Національну академію оборони України у 2002 році, за спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ.

У 2003 році розпочав службу в Десантних військах ЗСУ. А в 2007 році був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

З 2014 року є учасником російсько-української війни. У 2015 році Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС.

У лютому 2022 року його було нагороджено званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою Донецької області. Він організував успішний контрнаступ та вивів людей з-під атаки. Брав також участь в обороні Маріуполя.

У 2023 році Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

Доповнено о 14:13. Додано інформацію про генерала, про якого писав Кротевич у ДБР.