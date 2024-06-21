Зеленський затвердив склад делегації на переговори про членство України в ЄС

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ України до Європейського Союзу.

Про це йдеться в Указі №365/2024.

Очолить делегацію та буде головним перемовником — віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Загалом до складу делегації увійшло 35 представників, серед яких голова ОПУ Андрій Єрмак, перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка, представники усіх міністерств, а також Антимонопольного комітету, Держстату та інших відомств.

В указі зазначається, що Стефанішина зможе вносити зміни до складу делегації України, розподіляти обов'язки між її членами, залучати до участі в роботі делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, радників, експертів, технічних працівників.

Водночас Кабмін має:

сформувати та затвердити склад робочих груп для підготовки переговорних позицій України під час переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС, включивши представників міністерств, інших органів влади, членів Комітету Верховної ради з питань інтеграції до ЄС, а також народних депутатів (за згодою);

опрацювати переговорні позиції України із залученням громадськості та бізнес-середовища;

фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у переговорах з ЄС.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.