Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вважає, що дозвіл ЗСУ на удари по території Росії буде "корисним для українців у майбутньому".

Про це глава Пентагону сказав в коментарі CNN.

"Ми надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які обстрілюють їх, і мати можливість виводити з ладу росйські артилерійські батареї, коли вони б'ють по українцях", – сказав Остін.

Видання зазначає, що коментарі міністра оборони прозвучали через кілька днів після того, як президент США Джо Байден дав Україні дозвіл на завдання ударів американською зброєю всередині території Росії, але обмеживши його цілями поблизу кордону з Харковом, де армія РФ зосередила свої зусилля.

Відповідаючи на запитання про зменшення підтримки в США, Остін сказав, що, на його думку, існує "сильна підтримка України" як у Демократичній, так і у Республіканській партіях, попри те, скільки часу знадобилося американському Конгресу для ухвалення пакета допомоги, який не могли прийняти майже пів року.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Пізніше Кірбі уточнив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.