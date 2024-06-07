Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Глава Пентагону Остін про дозвіл бити американською зброєю по території РФ: "Це принесе ЗСУ користь"
СШАУКРАЇНАЗСУЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітикаЗброя і технології

Глава Пентагону Остін про дозвіл бити американською зброєю по території РФ: "Це принесе ЗСУ користь"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. AP Photo/Mark Schiefelbein

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вважає, що дозвіл ЗСУ на удари по території Росії буде "корисним для українців у майбутньому".

Про це глава Пентагону сказав в коментарі CNN.

"Ми надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які обстрілюють їх, і мати можливість виводити з ладу росйські артилерійські батареї, коли вони б'ють по українцях", – сказав Остін.

Видання зазначає, що коментарі міністра оборони прозвучали через кілька днів після того, як президент США Джо Байден дав Україні дозвіл на завдання ударів американською зброєю всередині території Росії, але обмеживши його цілями поблизу кордону з Харковом, де армія РФ зосередила свої зусилля.

Відповідаючи на запитання про зменшення підтримки в США, Остін сказав, що, на його думку, існує "сильна підтримка України" як у Демократичній, так і у Республіканській партіях, попри те, скільки часу знадобилося американському Конгресу для ухвалення пакета допомоги, який не могли прийняти майже пів року.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Пізніше Кірбі уточнив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.

Топ дня
Mirage 2000-5
Франція відправить в Україну Mirage 2000-5, у ФРН схвалили постачання Києву 155-мм снарядів. 835 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль підтвердив початок переговорів про вступ України в ЄС у червні
Президент України Володимир Зеленський виступає перед Національними зборами Франції
Зеленський під час виступу перед парламентом Франції: "Нацизм повертається в Європу. Все це направлено проти України"
Енергетика, АЕС
В енергосистемі зберігається дефіцит, в усіх регіонах діятимуть графіки відключень — "Укренерго"

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Беньямін Нетаньягу
Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня — The Hill
Грузія, протести
США ввели санкції проти представників керівної партії Грузії через закон про "іноагентів"
Хімічна зброя
Вісім держав відреагували на застосування хімзброї в Україні та ядерні погрози РФ
Макрон, Байден
Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 — Макрон
На початок