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Росіяни готують наступ на Борову, бої біля Часового Яру. Тиждень на фронтах
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Росіяни готують наступ на Борову, бої біля Часового Яру. Тиждень на фронтах

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Український військовий у шведській БМП CV90
Український військовий у шведській БМП CV90 біля лінії фронту в Харківській області, 18 червня 2024 року. AP/Andrii Marienko

Російські війська намагаються захопити важливі ділянки на чотирьох напрямках фронту — Куп’янському, Покровському, Курахівському та Времівському, говорить головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Сили оборони, також, відбивають атаки на півночі Харківщини та на півдні країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

Росіяни намагаються повернути позиції поблизу Глибокого та наступають в бік Липців. Східніше на цьому напрямку — бої у Вовчанську та біля міста.

Купʼянський та Лиманський напрямки

Росія підтягує резерви на ділянці від Райгородки до Нововодяного (південний схід від Купʼянська), готується до атак в бік Чернещини та Першотравневого, а кінцева мета цього наступу — вихід до Борової (селище біля Оскільського водосховища).

Також на цій ділянці фронту армія РФ атакує північніше — у напрямку Піщаного та біля Берестового. Ще північніше — бої поблизу Тернів і Торського (це вже Лиманський напрямок).

Купʼянський напрямок 21 червня 2024
Купʼянський напрямок 21 червня 2024. Графіка: Суспільне

Сіверський та Краматорський напрямки

Сіверськ росіяни атакують з півночі (район Білогорівки), сходу (Верхньокам’янське) та півдня — у напрямку Виїмки та Роздолівки.

Південніше армія РФ намагається прорватися в Часів Яр. Російські військові тиснуть на місто з півночі (від Богданівки у напрямку Калинівки), сходу, та півдня — біля Кліщіївки та Андрівки.

Краматорський напрямок 21 червня 2024
Краматорський напрямок 21 червня 2024. Графіка: Суспільне

Покровський та Курахівський напрямки

Сили оборони відбивають атаки північніше Очеретиного — поблизу Новоолександрівки, де росіяни наразі найбільш активні на цьому напрямку, західніше — біля Євгенівки й Сокола, та південніше — в районі Новоселівки Першої.

Далі на південь — бої біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.

Південь

На півдні Донеччини росіяни наступають поблизу Новодарівки та Урожайного. На Запоріжжі — в районах Роботиного та Малої Токмачки.

Тил РФ

В ніч на 17 червня українські безпілотники атакували військові обʼєкти в Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях РФ.

18 червня — атака дронів на дві нафтобази в Ростовській області Росії.

Вночі 20 червня безпілотники атакували нафтобази у Республіці Адигея і Тамбовській області РФ.

21 червня Сили оборони завдали ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки у Брянській області РФ та в окупованому Криму.

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