Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ — джерела

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

“Минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз “Азовська” та “Азовнафтопродукт”, які загалом нараховують 22 резервуари з паливом”, — повідомило джерело.

За інформацією наших джерел, йдеться про атаку дронів СБУ.

Зазначається, що місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і фіксували, як черговий дрон долетів до цілі. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.

Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

“СБУ й надалі буде запроваджувати “дронові санкції” проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України”, — зазначило джерело Суспільного.

Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Раніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що в місті Азов у Ростовській області внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.