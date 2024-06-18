Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ — джерела

Нічні пожежі на нафтобазах "Азовська" та "Азовнафтопродукт" в Ростовській області Росії є спецоперацією СБУ.
Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.
“Минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз “Азовська” та “Азовнафтопродукт”, які загалом нараховують 22 резервуари з паливом”, — повідомило джерело.
За інформацією наших джерел, йдеться про атаку дронів СБУ.
Зазначається, що місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і фіксували, як черговий дрон долетів до цілі. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.
Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.
“СБУ й надалі буде запроваджувати “дронові санкції” проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України”, — зазначило джерело Суспільного.
Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.
Раніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що в місті Азов у Ростовській області внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
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