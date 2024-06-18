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Генштаб: на фронті від початку доби відбулися понад 30 бойових зіткнень, найгарячіше — на Сіверському напрямку
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Генштаб: на фронті від початку доби відбулися понад 30 бойових зіткнень, найгарячіше — на Сіверському напрямку

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Війна в Україні, зведення Генштабу 18 червня 2024 року
Війна в Україні. 23 окрема механізована бригада

Від початку цієї доби по всій лінії фронту станом на 10 ранку вже відбулися 33 бойові зіткнення. Найгарячіше від початку доби — на Сіверському напрямку. Російське військо завдало два авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб, задіяло 20 дронів-камікадзе, вчинило близько 600 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 18 червня.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 49 авіаційних ударів (зокрема скинуло 65 КАБів), вчинило понад 3000 обстрілів, 71 з них – із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та озброєнь і військової техніки російського окупаційного війська.

“Загальні втрати російських загарбників склали приблизно 1230 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 40 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів РФ у районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

За вчорашню добу на Харківському напрямку росіяни втратили 168 осіб живої сили, із них 55 – безповоротно. Знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два авто. Пошкоджено ще один танк, артилерійську систему та автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу війська РФ та один склад із боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбуваються чотири бойові зіткнення, зокрема поблизу Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Ситуація під контролем українських захисників.

На Лиманському напрямку дві атаки росіян поблизу населених пунктів Макіївка та Терни були безуспішними. Ще два бої продовжуються в районі Греківки.

На Сіверському напрямку від початку доби найгарячіше – тут уже відбулося дев’ять боєзіткнень. Зокрема, успішно відбито вісім спроб окупантів РФ просунутися поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. В районі населеного пункту Виїмка бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку військо РФ не припиняє спроб просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр, де на даний час відбувається бій.

Напружена ситуація на Покровському напрямку, де російське військо намагається вклинитися в оборону Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Із семи бойових зіткнень цього дня чотири відбито українськими захисниками, три – ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку вчора військо РФ втратило 318 окупантів убитими й пораненими. Знищено бойову броньовану машину, чотири гармати та чотири авто росіян.

На Времівському напрямку українські оборонці дали відсіч одній штурмовій дії росіян – поблизу населеного пункту Новодарівка. Бій біля Урожайного триває.

На Оріхівському напрямку невдачею завершилася атака російських військових у районі Новоданилівки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала

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