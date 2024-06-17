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Дрони ГУР МО вночі 17 червня атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – джерела
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Дрони ГУР МО вночі 17 червня атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – джерела

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В ніч на 17 червня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові обʼєкти трьох регіонах Росії. Йдеться про Бєлгородську, Воронезьку та Липецьку області.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Зокрема ціллю атаки став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Обидва підприємства використовуються Росією у військових цілях. У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО.

Наразі детальна інформація про наслідки атаки уточнюється.

Що відомо про нічну атаку дронів

Вранці 17 червня у Міноборони РФ заявили, що вночі над територією Бєлгородської, Воронезької та Липецької областей РФ нібито було збито шість безпілотників.

За словами губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, внаслідок атаки двох дронів, у регіоні постраждалих немає.

Очільник Липецької області РФ Ігор Артамонов вночі заявляв, що над регіоном було "нейтралізовано" чотири БПЛА. За його словами, вони атакували промислові райони Липецька.

Губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков о 9:38 ранку написав у своєму Telegram-каналі, що під атаку дронів потрапило декілька населених пунктів Грайворонського міського округу. Він додав, що постраждалих немає.

Водночас Гладков поінформував, що у селі Козинка внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА сталося "задимлення" покрівлі багатоквартирного будинку. У селі Глотове після скидання вибухового пристрою пошкоджено чотири автомобілі.

"Пошкоджено лінії електропередачі, сталося відключення електрики у селищах Радгоспний, Козачок, Горьківський та Чапаєвський, а також у селі Головчине. Аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після погодження з Міністерством оборони РФ", — йдеться у дописі Гладкова.

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