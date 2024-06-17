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Від початку доби відбулося 42 бойові зіткнення — Генштаб
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Від початку доби відбулося 42 бойові зіткнення — Генштаб

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Оператор дронів
Український оператор дронів на лінії фронту на Запоріжжі, 14 червня 2024 року. AP Photo/Andriy Andriyenko

Від початку доби 17 червня на передовій в Україні відбулось 42 бойові зіткнення, росіяни вже здійснили 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції українських військ та мирні населені пункти.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що протягом минулої доби авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження особового складу армії РФ.

Яка ситуація на фронтах

На Харківському напрямку росіяни двічі атакували позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають.

За уточненою інформацією, на даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобіля та одиницю спецтехніки РФ. Крім того, уражено 33 укриття особового складу росіян та склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку відбувається бій з військовими РФ в районі Піщаного. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку російське військо активно атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Сіверському напрямку два російських штурми українських позицій продовжуються неподалік Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося два безуспішних для росіян бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.

За сьогодні на Покровському напрямку російська армія здійснила 14 спроб витіснити з позицій українських захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої росіяни найбільш активні.

Вчора на Покровському напрямку, за уточненою інформацією, росіяни зазнали суттєвих втрат: 321 окупанта вбито та поранено, воїни ЗСУ знищили та пошкодили по одній бойовій броньованій машині. Також уражено п’ять бліндажів росіян.

На Курахівському напрямку російське військо намагається прорвати оборону ЗСУ в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Чотири атаки росіян українськими воїнами успішно відбито. Триває штурм біля Красногорівки.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 60 осіб вбитими та пораненими, знищено російську станцію РЕБ.

На Оріхівському напрямку РФ безуспішно намагалася витіснити українських воїнів із займаних позицій в районах Роботиного та Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

"Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Так, зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів", — додали у Генштабі.

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