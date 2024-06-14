Путін назвав умови для початку переговорів із Україною

Очільник Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

Про це Путін заявив на зустрічі з керівництвом МЗС Росії, передають російські пропагандистські ЗМІ.

“Наші умови для початку такої розмови прості зводяться до наступного: українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської “народних республік”, Херсонської і Запорізької областей. Причому звертаю увагу — саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент входження їх в Україну”, — заявив Путін.

Путін також заявив, що статус Криму і Севастополя, так званих “ДНР” і “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей як регіонів РФ має бути зафіксовано в міжнародних договорах.

Ще одна умова — усі західні санкції проти РФ мають бути скасовані.

За словами Путіна, Россії для "мирного врегулювання" потрібен "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація".

"Ми готові сісти за стіл переговорів хоч завтра, ми розуміємо водночас усю своєрідність юридичної ситуації, але там є легітимна влада, навіть відповідно до конституції, я зараз щойно про це сказав, є з ким вести переговори. Будь ласка, ми готові", — заявив Путін керівництву МЗС РФ.

За словами Путіна, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї", йдеться начебто не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення".

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

Свою так звану "мирну пропозицію" Путін оголосив напередодні Глобального саміту у Швейцарії, на який Росію вирішили не запрошувати.

Глобальний саміт миру в Швейцарії 2024 року

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.