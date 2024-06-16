Кулеба відреагував на заклики учасників Саміту миру до діалогу з Росією

Перевага Саміту миру з огляду на глобальну дипломатію полягає в тому, що кожна країна може висловити власну позицію, і її почують.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяви турецького колеги Хакана Фідана, який висловився за присутність Росії на конференції, і глави МЗС Саудівської Аравії, який закликав сторони до "важких компромісів".

"Ми чуємо кожного, і на цьому наголошував президент у своєму зверненні на відкритті саміту. Це не такий захід, який полюбляє Росія, щоб всіх зібрати, щоб всі говорили, як кажуть, в "одну дудку" з РФ. Саме через такий відвертий діалог ми можемо пройти до правильних рішень", — сказав він.

Міністр зазначив, що не бачить проблеми коментарях глав МЗС Туреччини та Саудівської Аравії.

"Головне, що ці країни приїхали, висловили підтримку Формули миру, висловили підтримку зусиллям України з відновлення сталого і справедливого миру", — сказав Кулеба.

Він наголосив, що українська влада розуміє, що "настане момент, коли треба буде говорити з Росією".

"Але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз", — сказав міністр.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".