Перший день Саміту миру у Швейцарії. Текстовий онлайн

Сьогодні, 15 червня, у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.
Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".
Команда Суспільне Новини працює в Бюргенштоці — слідкуйте за останніми новинами з саміту в нашому текстовому онлайні.
Камала Гарріс на Саміті оголосила про виділення 1,5 млрд доларів на енергетику та гуманітарну допомогу Україні
США виділять Україні понад 1,5 мільярда доларів на посилення енергетики та гуманітарні потреби. Про це оголосила віце-президентка США Камала Гарріс у рамках Саміту миру та зустрічі з українським президентом Зеленським.
Допомога включає 500 мільйонів доларів нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 мільйонів доларів з раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби Україні. Зокрема вони підуть на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.
Зеленський прибув на Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський вже прибув на Саміт миру в Бюргенштоці, повідомляє наша кореспондентка з місця. Невдовзі вони з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд офіційно відкриють саміт.
Зеленський вже зустрівся з Віолою Амхерд, також до початку саміту в нього заплановані двосторонні зустрічі з віце-президенткою США Камалою Гарріс та президентом Чилі Габрієлем Боричем.
Україна вже готується до наступного Саміту миру та не виключає участь Росії в ньому — ОП
Україна вже планує проведення другого Глобального саміту миру, на якому розглядатимуть результати першого саміту та "розроблену дорожню карту, як говорити про мир в Україні", заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.
За словами Жовкви, не виключають проведення саміту за участю Росії, якщо "країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора і вона не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство".
Кілька країн вже висловили бажання прийняти наступний Саміт миру в себе, додав Жовква.
Хто братиме участь
Остаточний список учасників став відомий ввечері напередодні саміту. Загалом будуть представлені 92 країни та 8 світових організацій: Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, Єврорада, Європейська комісія, Європейський парламент, ООН і Вселенський патріархат.
Від 57 країн приїдуть глави держав і урядів, з 29 – міністри закордонних справ, а від 6 – посланці. Зокрема, будуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Японії Фуміо Кішіда, канадський прем'єр Джастін Трюдо та британський — Ріші Сунак, а також голови Єврокомісії і Євроради — Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель.
США, як і повідомлялось раніше, представлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван. Туреччина й Індія також будуть представлені не на рівні очільників країн. Буде й частина країн "Глобального півдня" — зокрема Аргентина, Чилі, Гана, Кенія.
Китаю на саміті не буде. Як заявляли раніше в китайському МЗС, країна не зможе відвідати Саміт миру, оскільки він не відповідає критеріям, які висуває Пекін. Йдеться, зокрема, і про участь усіх сторін (тобто і Росії), і про обговорення усіх мирних планів (тобто і китайського).
ООН, Всеселенський патріархат, Святий престол та Бразилія матимуть статус спостерігачів на саміті.
Що обговорюватимуть на Саміті миру
Перший інавгураційний Саміт миру має підсумувати напрацювання чотирьох попередніх міжнародних зустрічей щодо української "Формули миру", які проходили не на найвищому рівні, а на рівні радників. Проте на порядку денному цього саміту є тільки три з десяти її пунктів — ядерна та продовольча безпека і звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей.
За даними японської телерадіокомпанії NHK, у спільній заяві за підсумками зустрічі не згадають найістотніших положень "Формули", наприклад, заклику до виведення російських військ. Хоча, за даними "Європейської правди", проєкт фінального комюніке напередодні заходу усе-таки удосконалили: там зʼявилося формулювання про "російську агресію" проти України. Та через це деякі з учасників саміту відмовилися приїздити.