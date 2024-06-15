Перший день Саміту миру у Швейцарії. Текстовий онлайн

Камала Гарріс на Саміті оголосила про виділення 1,5 млрд доларів на енергетику та гуманітарну допомогу Україні

США виділять Україні понад 1,5 мільярда доларів на посилення енергетики та гуманітарні потреби. Про це оголосила віце-президентка США Камала Гарріс у рамках Саміту миру та зустрічі з українським президентом Зеленським.

Допомога включає 500 мільйонів доларів нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 мільйонів доларів з раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби Україні. Зокрема вони підуть на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.