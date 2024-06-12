Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський прибув до Саудівської Аравії та зустрівся з Спадкоємним принцом
ЗеленськийСаудівська АравіяАЗІЯСаміт мируПодіїСвітПолітика

Зеленський прибув до Саудівської Аравії та зустрівся з Спадкоємним принцом

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Президент Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся зі Спадкоємним принцом
Президент Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, 12 червня 2024 року. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 12 червня прибув із візитом до Саудівської Аравії та зустрівся з його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це", — написав Зеленський за результатами зустрічі.

Лідери, крім того, обговорили підготовку до Глобального саміту миру, а також Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку.

Новина доповнюється...

Раніше повідомлялось, що Зеленський хоче заручитися підтримкою Саудівської Аравії напередодні запланованого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Водночас 2 червня стало відомо, що Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною Глобальному саміті миру.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Викрадення Росією українських дітей
FT: росіяни виставили викрадених українських дітей на сайтах з усиновлення
Салліван
США та Україна 13 червня підпишуть безпекову угоду — Салліван
Євгенія Закревська
Закревська: справи Майдану стали викликом для судової системи, але вироків могло бути більше
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Лана Зеркаль
Зеркаль заперечила заяву Зеленського про те, що Україна до кінця року побудує до 1ГВт газової маневреної генерації
Зеленський
Зеленський під час виступу у Бундестазі: "Завершення війни в Україні в інтересах усієї Європи"
Зеленський, Шольц
Зеленський про мобілізацію: "Якщо українці хочуть зберегти державу — її треба відстояти"
Зеленський про повернення українських біженців
Зеленський про українських біженців: "Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати державу"
На початок