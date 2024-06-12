Зеленський прибув до Саудівської Аравії та зустрівся з Спадкоємним принцом

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 12 червня прибув із візитом до Саудівської Аравії та зустрівся з його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це", — написав Зеленський за результатами зустрічі.

Лідери, крім того, обговорили підготовку до Глобального саміту миру, а також Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку.

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Раніше повідомлялось, що Зеленський хоче заручитися підтримкою Саудівської Аравії напередодні запланованого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Водночас 2 червня стало відомо, що Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною Глобальному саміті миру.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.