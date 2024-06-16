Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже триває підготовка до другого Саміту миру. Це займе місяці, не роки.

Про це глава держави сказав під час пресконференції за підсумками Глобального саміту миру 16 червня.

"Перший і другий саміти миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру в стані війни. І ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, не роки. Тому коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже, і для завершення цієї війни задля справедливого та тривалого миру", — сказав Зеленський.

Політик додав, що вже є країни, які оголосили про свій інтерес прийняти другий саміт миру. Україна почала перемовини з ними.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому беруть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд тощо. Але до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

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