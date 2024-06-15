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Мирні перемовини-2022: NYT опублікувала проєкт тодішніх домовленостей з Росією
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Мирні перемовини-2022: NYT опублікувала проєкт тодішніх домовленостей з Росією

ЗМІ
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Перемовини з Росією в Білорусі 2022
Українська та російська делегації в Білорусі ведуть перемовини 3 березня 2022 року. twitter.com/Podolyak_M

Американська газета The New York Times опублікувала 17-сторінковий документ, який, як стверджується, є проєктом мирної угоди між Україною та РФ. Його обговорювали на початку вторгнення. Серед умов — окупація Криму, позаблоковість України, російська мова як державна та обмеження на військо.

Про це йдеться в матеріалі NYT, випущеному в перший день Глобального саміту миру.

Щодо оригінальності документа, то NYT стверджує, що папери були надані українськими, російськими та європейськими джерелами, а автентичність підтверджена учасниками переговорів та іншими близькими до них людьми.

Також видання провело анонімні інтерв’ю з понад десятком українських, російських і західних нинішніх та експосадовців та інших людей, наближених до перемовин; серед них три члени переговорної групи України.

Перемовини тривали в перші тижні повномасштабного російського наступу на Україну, з лютого по квітень. Це єдиний поки що відомий випадок після 24 лютого, коли українські та російські офіційні особи вели прямі мирні переговори.

Про що йдеться в проєкті, який оприлюднив NYT

Перший проєкт від 17 березня задовольняє деякі вимоги Володимира Путіна:

  • Крим залишається під російською окупацією, але без визнання цього Україною;
  • визнання псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР"; фактично окупація східного Донбасу;
  • Україна не вступає в жодні військові союзи, не розміщує іноземних військових баз і контингентів;
  • Київ знімає всі санкції з Москви, введені ще з 2014 року, та публічно закликає інші країни зробити те саме;
  • обмеження чисельності Збройних сил України та кількості танків, артилерійських установок, кораблів і бойових літаків, які країна могла мати на озброєнні;
  • Україна протягом 30 днів після підписання мирного договору скасовує всі обмеження щодо використання російської мови в будь-якій сфері;
  • кримінальна заборона "прославлення та пропаганди в будь-якій формі нацизму та неонацизму, нацистського руху та пов’язаних з ним організацій, зокрема проведення публічних демонстрацій і маршів, спорудження пам’ятників і меморіалів та найменування топонімів, зокрема, вулиць, населених пунктів тощо".

Далі сторони зустрілися в Туреччині, у Стамбулі 29 березня. Україна мала деякі успіхи на полі бою, тож РФ послабила певні свої умови. Загалом Україна мала лишатися позаблоковою, Крим на 10-15 років був би в складі Росії без спроб Києва його відвоювати силою, щодо інших територій (зокрема, Донбасу) Путін і Зеленський мали зустрітися окремо. Для України ж було важливо прописати в стамбульському проєкті гарантії безпеки на випадок ще одного нападу. Можливі держави-гаранти, яких називає NYT: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Проте росіяни не пішли на це.

Після відходу російських військ з Київщини та кадрів з Бучі все одно відбувся ще один раунд перемовин — 15 квітня. У цьому проєкті пункти, що відрізняються від попередніх:

  • Україна поза військовими блоками, але може вступити до ЄС;
  • Крим та частина української території залишаться під окупацією РФ;
  • у разі чергового збройного нападу на Україну держави-гаранти, які підпишуть договір, — Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція — мають стати на захист України.

На останнє Росія не погодилась. Вона хотіла, аби кожен гарант окремо підтверджував згоду на те, щоб підтримати Україну у військовому конфлікті. Фактично, за таких умов Росія могла б знову напасти, а потім сама ж накласти вето на військову допомогу держав-гарантів.

Реакція західних лідерів на умови миру

Колишній високопоставлений чиновник США, який був проінформований про переговори, зазначивши для The New York Times, що Путін "пускає слину" на першу угоду (від 17 березня).

Натомість США були стривожені цими умовами. На зустрічах з українськими колегами високопосадовець сказав українцям: "Ви ж розумієте, що це одностороннє роззброєння?"

За словами одного європейського дипломата, лідери Польщі боялися, що Німеччина чи Франція можуть спробувати переконати Київ прийняти умови Росії, і хотіли запобігти цьому.

1 березня 2024 року The Wall Street Journal опублікував матеріал, де говорилося, що Росія та Україна мали попередню мирну угоду за підсумками перемовин навесні 2022 року.

За даними видання, 15 квітня 2022 року був готовий проєкт мирної угоди, за якої Україна стала б "постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках". Їй мали заборонити відновлювати свою армію за підтримки Заходу, а Крим залишити під фактичним контролем Росії.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

А Зеленський назвав дії Путіна "новим нацизмом" і, порівняв з Гітлеровими, а заяви очільника РФ щодо перемовин про мир в Україні — такі самі ультиматуми, які той висував раніше, яким не можна довіряти.

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