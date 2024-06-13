Напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії Китай лобіює в урядах деяких країн свій альтернативний план щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 10 дипломатів, один з яких назвав кампанію Пекіна "витонченим бойкотом" саміту.

Зазначається, що 90 держав і організацій зареєструвалися для участі в саміті у Швейцарії, який намагатиметься зміцнити підтримку мирних пропозицій президента Володимира Зеленського, включаючи повне виведення російських військ з України.

Москва, яку не запросили на саміт, відкинула цю зустріч як безперспективну. Китай, маючи тісні зв'язки з Росією, заявив, що не поїде на конференцію, оскільки вона не відповідає вимогам Пекіна, в тому числі щодо участі РФ.

Після того, як Китай заявив, що не збирається на саміт миру, президент України Володимир Зеленський звинуватив Пекін у тому, що він допомагає Москві зірвати зустріч. МЗС Китаю це звинувачення відкинуло.

Україна, США та інші західні уряди наполегливо лобіювали участь Китаю в переговорах, оскільки вони прагнуть легітимності саміту та широкого консенсусу щодо дорожньої карти майбутнього мирного процесу.

У розмовах з країнами, що розвиваються, Китай не критикував саміт у Швейцарії і прямо не просив країни утриматися, повідомили Reuters пекінські дипломати.

Але один з дипломатів, який поінформований про роз'яснювальну роботу, сказав, що Китай говорив цим державам, що зустріч продовжить війну, а два співрозмовники, які безпосередньо знають це питання, сказали, що Китай говорив західним країнам, що багато країн, що розвиваються, поділяють його погляди на конференцію.

За словами дипломатів, з наближенням саміту Китай активізував свою інформаційно-пропагандистську діяльність, проводячи зустрічі з іноземними високопосадовцями, які приїжджають з візитом, здійснюючи телефонні дзвінки та надсилаючи повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

Співрозмовники агентства повідомили, що спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати і зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні.

Пояснюючи, чому він не відвідає саміт, Китай намагався залучити країни, що розвиваються, приєднатися до мирного плану з шести пунктів, який він видав із Бразилією минулого місяця.

Пропозиція закликає до проведення міжнародної мирної конференції "в належний час, який визнають і Росія, і Україна, за рівноправної участі всіх сторін, а також чесного обговорення всіх мирних планів".

Міністр закордонних справ Ван Ї минулого тижня заявив, що 45 країн підтримали цю пропозицію, причому понад два десятки або приєдналися, або "серйозно розглядають" її.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Зеленський заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Пекін заперечує звинувачення в тому, що КНР чинить тиск на інших, щоб вони не відвідували Глобальний саміт миру.

План Китаю та Бразилії для припинення російсько-української війни

23 травня уряди Бразилії та Китаю опублікували спільну заяву щодо вирішення війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру.

На відміну від представленого у лютому 2023 року мирного плану Китаю, цей план містить не 12, а шість пунктів: