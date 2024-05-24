Бразилія та Китай досягли низки спільних домовленостей щодо шляху врегулювання війни в Україні. Зокрема дві країни закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю після зустрічі у Пекіні між міністром закордонних справ Китаю Ван І та головним радником із закордонних справ президента Бразилії.

У спільній заяві щодо "української кризи" підкреслюється, що таку мирну конференцію треба організувати так, щоб її визнати як Росія, так і Україна.

"Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнану як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів", — йдеться в заяві.

Бразилія та Китай також закликають до розширення гуманітарної допомоги та засуджують потенційне використання зброї масового знищення у війні.

Що відомо про відносини Бразилії та України

У квітні 2023 року Лула да Сілва заявив, що президент Володимир Зеленський "не може хотіти всього" і запропонував поступитися Кримом, щоб закінчити війну.

МЗС України відповіло, що Київ не торгує своїми територіями й поступатися Кримом не буде. Також дипломати запросили Лулу да Сілву відвідати Україну, щоб зрозуміти справжні причини й сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Після цього очільник Бразилії запропонував створити аналог G20 для миру в Україні. Окрім цього, Лула да Сілва висловив бажання виступити посередником у мирних переговорах між Україною та РФ.

Президенти могли зустрітися на саміті G7 у Японії, але цього не сталося. В ОП розповіли. що перемовини не відбулися через "неспівпадіння графіків".

27 липня 2023 року Володимир Зеленський закликав Лулу да Сілву організувати йому зустріч із лідерами держав Латинської Америки й пообіцяв прийняти запрошення і здійснити візит до Бразилії.