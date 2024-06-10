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Наразі на Саміт миру зареєструвалися 90 держав і організацій — уряд Швейцарії
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Наразі на Саміт миру зареєструвалися 90 держав і організацій — уряд Швейцарії

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Наразі на Саміт миру зареєструвалися 90 держав і організацій — уряд Швейцарії
Парламент Швейцарії в Берні, Швейцарія. Getty Images

Дев'яносто держав і організацій наразі зареєструвалися для участі в Саміті миру, який Швейцарія прийматиме 15-16 червня, повідомив уряд Швейцарії в понеділок, 10 червня. Приблизно половина з них — з Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Росію не запросили на саміт у Швейцарії, але у заяві швейцарського уряду йдеться, що зібрання буде спрямоване на “спільне визначення дорожньої карти” щодо того, як залучити її та Україну до майбутнього мирного процесу.

Як нагадує Reuters, у січні Швейцарія погодилася прийняти Саміт миру. Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що саміт має обговорити питання, що викликають широке міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також гуманітарні питання, такі як військовополонені.

2 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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