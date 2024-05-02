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Представники РФ не будуть присутні на Глобальному саміті миру — МЗС Швейцарії
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Представники РФ не будуть присутні на Глобальному саміті миру — МЗС Швейцарії

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Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. Але, російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії.

У швейцарському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що на Глобальний саміт миру було запрошено понад 160 делегацій з усього світу. Засідання ґрунтуватиметься на дискусіях довкола української "формули миру" та інших пропозиціях. Мета цьогорічного заходу — надихнути майбутній мирний процес. Щоб досягти цього, саміт має намір:

  • забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі міжнародного права та Статуту ООН;
  • сприяти спільному розумінню можливої ​​структури для досягнення цієї мети;
  • спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

Водночас у МЗС Швейцарії зазначають, що Росія на даному етапі не запрошена.

"Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак влада РФ неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена ​​брати участь у цьому першому саміті. Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без РФ — немислимий", — йдеться у повідомленні.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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