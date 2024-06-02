Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

Про це глава держави сказав під час виступу на Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, 2 червня.

"У нас є сьогодні підтвердження (щодо участі у самі — ред.) 106 країн світу. І це на високому рівні: на рівні лідерів, на високому рівні представників своїх країн", — сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що Росія нарощує зусилля у спробі зірвати проведення цього заходу.

"Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії, цінами на енергетику або просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті", — розповів Зеленський.

Він підкреслив, що на сьогодні є "не дуже хороша інформація", що деякі держави почали допомагати РФ, аби зірвати саміт.

"І тому, коли ви питаєте, що може зробити сьогодні світ, світ має бути міцним, тиснути політично на Росію, по-іншому зупинити Путіна неможливо, тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія, ну і розібратися всім країнам світу до кінця: не балансувати між Україною і Росією, а захищати справедливість і міжнародне право", — сказав президент.

Зеленський також наголосив, що цивілізований світ після повномасштабного вторгнення Росії зробив головне і висловив сподівання, що подальшими дипломатичними зусиллями відповідно до статуту ООН вдасться справедливо зупинити війну.

"Об'єднаний світ дав упевненість, що Україна не сама проти агресора, який порушує міжнародне право. Вони (країни — ред.) віддавали свої останні гроші просто, щоб показати, що вони на правильному боці, що вони на боці правди. І мені здається, що це найголовніше, що зробив світ", — сказав глава держави.

За його словами, сьогодні важливо не дати Росії зірвати Глобальний саміт миру.

"Україна запропонувала мир за допомогою дипломатії, інклюзивну і справедливу форму Глобального мирного саміту. І я запрошую ваш регіон, ваших лідерів, країни приєднатися, щоб ваші народи були залучені. І об'єднавшись проти однієї війни, ми створюємо для світу справжній досвід, досвід подолання будь-якої війни й дипломатії, яка працює", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що український досвід відновлення "ефективної дипломатії" привів до формату такого Глобального саміту миру.

"Ми переконані, що наш світ хоче бути єдиним і здатним діяти в повній гармонії. Ми усвідомили, що країни однаковою мірою відкидають ідею про те, що хтось таємно ухвалює рішення і нав'язує їх. Необхідний відкритий та інклюзивний діалог. Ми підтвердили, що принципи та цілі Статуту ООН і міжнародних конвенцій повністю актуальні", — пояснив президент.

Зеленський зазначив, що на першому саміті миру у Швейцарії обговорюватимуть три з 10 пунктів української "формули миру". Йдеться про ядерну і продовольчу безпеку і звільнення військовополонених, а також українських дітей, яких викрала Росія. Він уточнив, що Україні відомо про 20 тисяч українських дітей, "вкрадених Путіним, вивезених до Росії".

Водночас він заявив, що Україна "розчарована" тим, що деякі світові лідери досі не підтвердили свою участь у заході.

"Ми не хочемо вірити, що це прагнення до монопольної влади у світі: позбавити світову спільноту можливості ухвалювати рішення про війну і мир і залишити цю владу в руках одного або двох", — сказав Зеленський.

Він також нагадав, що рівно 28 років тому Україна передала Росії свої останні ядерні боєголовки, проте був здійснений "найбільший обман" у сучасній історії, коли гарантії безпеки з боку ядерних держав в обмін на ядерний арсенал, розташований в Україні, не призвели до реальної безпеки, і саме Росія спробувала "стерти Україну з політичної карти світу".

"Багато хто був задоволений статус-кво, і коли були необхідні превентивні заходи, щоб уникнути воєн, агресору якимось чином давали час підготуватися", — сказав глава держави.

На завершення виступу Зеленський наголосив, що вірить у відновлення дипломатії, у коаліції з підтримки України, які об'єднують держави з різними характерами та світоглядами.

"Дипломатія працює, коли вона дійсно спрямована на захист життя. Разом із партнерами ми захищаємо життя і світовий порядок, заснований на правилах", - резюмував Зеленський.

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: