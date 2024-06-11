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Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити від РФ українських дітей
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Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити від РФ українських дітей

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Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити українських дітей
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити від РФ українських дітей. Instagram/madonna

Американська співачка Мадонна підтримала проведення Глобального саміту миру у Швейцарії та закликала до боротьби за мир та захист українських дітей.

Про це Мадонна написала у своєму Інстаграмі.

Мадонна нагадала, що 15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на Глобальному саміті миру, присвяченому припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 000 українських дітей, які були відірвані від своїх родин і депортовані до Росії.

“Скрізь, де є конфлікт, страждають діти...... Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві....... Цей список можна продовжувати і продовжувати. Ми можемо не погоджуватися з багатьма питаннями, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наші діти потребують захисту!” — йдеться у дописі співачки.

Вона заявила, що виступає за мир для всіх дітей в усьому світі.

“У всьому світі. І я ніколи не зупинюся! Я сподіваюся, що ти приєднаєшся до мене”, — написала Мадонна.

У відеозаклику співачки приєднатися до Саміту миру було використано кадри наслідків російских ударів по Україні, а також кадри з дітьми, які через російську агресію були вимушені покинути свої домівки або залишилися без світла через удари росіян по українській інфраструктурі.

У своєму пості вона також використала символи у вигляді жовтого і синього сердечок.

Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити від РФ українських дітей
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити від РФ українських дітей. Сторіз Мадонни

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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