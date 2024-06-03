Китай заперечує звинувачення президент Володимира Зеленського в тому, що Пекін чинить тиск на інших, щоб вони не відвідували ініційований Україною Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії.

Про це 3 червня на брифінгу в МЗС Китаю повідомила речниця Мао Нін, передає кореспондент Суспільного.

"Китай займає справедливу та неупереджену позицію щодо мирної конференції. Ми не націлюємося ні на одну сторону, ні на конкретну зустріч, яка відбудеться у Швейцарії. Гегемонізм і політика сили — це не те, для чого потрібна наша дипломатія. Наша позиція відкрита і прозора, і немає такого поняття, як тиск на інші країни", — сказала вона.

За словами речниці МЗС, Китай надає великого значення скликанню Швейцарією мирного саміту щодо України і з самого початку і тісно спілкується з Швейцарією, Україною та іншими зацікавленими сторонами з цього приводу.

Мао знову нагадала про три вимоги, яким на думку Пекіна має відповідати саміт миру щодо України.

"Китай неодноразово підкреслював, що міжнародна мирна конференція повинна відповідати трьом важливим елементам, а саме: визнання з усіх сторін, включаючи Росію та Україну, рівноправна участь усіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних планів. Що стосується Китаю, то зустріч, схоже, ще не відповідає трьом елементам. І саме тому Китай не зможе взяти участь у зустрічі", — сказала вона.

Речниця МЗС наголосила, що Китай надає великого значення зв’язкам з Україною і з "початку кризи" підтримує зв'язок і співпрацю з Україною.

"Китай залишається найбільшим торговим партнером України, і наше посольство в Україні працює у штатному режимі. Позиція Китаю щодо мирної конференції також є відкритою та прозорою, і ми неодноразово підкреслювали важливість трьох елементів. Ми віримо, що цю позицію зрозуміють та підтримають відповідні сторони", — сказала Мао.

Володимир Зеленський на азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня.

"Можна не брати участь в саміті миру. Це значить що ти не бачиш в цьому форматі наближення закінчення війни. Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу, закінчити війну. Але мені здається зривати саміт миру, робити кроки на те, щоби послаблення було рівня присутності лідерів, присутності країн, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них — це вже точно не наближає мир. І це вже не тільки підтримка Росії, це вже підтримка війни", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Китай зараз "є інструментом в руках Путіна", і Росія користується впливом Китаю і китайськими дипломатами, щоб зірвати саміт миру у Швейцарії.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.