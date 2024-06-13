У Швейцарії змінили текст проєкту комюніке Саміту миру на користь України — ЄП

У Швейцарії виправили проблемні положення у тексті проєкту комюніке Саміту миру, які могли мати небажані наслідки для України.

Про це пише "Європейська правда".

Зазначається, що попередній проєкт рішення саміту, запропонований 28 травня, створював юридичне вікно, щоб за потреби включити відмову України від частини її території до умов "сталого миру з РФ".

У нинішньому проєкті документа, який Швейцарія надіслала учасникам саміту 9 червня, наразі чітко прописано, що основою сталого миру буде лише "таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності і суверенітету усіх держав".

У травневому проєкті рішення Саміту миру не було жодної згадки слова "агресія", пише видання. У новому проєкті йдеться про "агресію Російської Федерації проти України".

Крім того, попередня редакція документа розмивала значення "формули миру" і відкривала простір для міжнародного обговорення усіх альтернативних бачень миру. Серед них — і “мирні пропозиції” КНР та Бразилії, що передбачають припинення посилення ЗСУ та зупинку бойових дій.

У новому проєкті комюніке йдеться про те, що до уваги братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву (тобто безумовне повернення кордонів 1991 року, якщо лише їх не перегляне сама Україна) та Статуту ООН (зокрема, безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території).

Також автори документа погодилися не згадувати про Росію у положенні стосовно мирних переговорів. Натомість там написано про "всі сторони".

У проєкті комюніке немає вимоги про "заходи зміцнення довіри", а натомість потрібні "конкретні дії".

Також у новому документі немає згадок про "другий мирний саміт", які натякали на зобов’язання запросити Росію до участі у ньому.

Як пише видання, нинішній проєкт комюніке не є фінальним. Його можуть дещо змінити 13-14 червня. При цьому джерела "ЄП" схиляються до того, що оновлена ідеологія рішення збережеться.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: