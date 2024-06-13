У справі про вбивство 9-річної української дівчинки Валерії в Німеччині шукають уродженця Молдови та 50-річного біженця з України.

Про це повідомили кореспонденти BILD із власних джерел.

Перший розшукуваний — уродженець Молдови на ім'я Андрій, у якого раніше були стосунки з 33-річною матір'ю Валерії. Чоловік нині мешкає у Празі, чеські слідчі поки не можуть його знайти. Зранку в день зникнення Валерії він писав її мамі й вимагав зідзвонитися. За інформацією BILD, Андрій був у Дебельні того дня — його зафіксували камери спостереження біля будинку його матері, а також відстеження мобільного.

Другий — 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів зустрічатися з матір'ю Валерії, але та йому відмовила. Після цього він обіцяв "зруйнувати їй життя".

Поліція не коментує, чи чоловіки підозрювані в убивстві, чи їх хочуть опитати як свідків.

Що відомо про зникнення та пошуки Валерії

3 червня 9-річна Валерія не дійшла до школи. До пошукової операції було залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку. Вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи, але у там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

11 червня у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія) знайшли тіло, яке належить зниклій українській дівчинці Валерії. Його виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості. Слідчі зосередилися на соціальному колі родини, повідомили у місцевій прокуратурі. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Батько дівчинки, військовий Роман Гудзенко останні два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. За його словами, колишня дружина обіцяла привезти Валерію, щойно почнуться канікули, але не зробила цього. Роман виїхав до Німеччини, його відпустили з фронту.