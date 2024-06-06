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У Німеччині зникла 9-річна дівчинка з України
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У Німеччині зникла 9-річна дівчинка з України

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У німецькій землі Саксонії шукають 9-річну дівчинку Валерію із української сім'ї. 3 червня вона не дійшла до школи. Зараз понад 300 правоохоронців прочісують місто Дьобельн, де зникла дитина.

Про це повідомляє поліція Саксонії та "Радіо Свобода".

Поліціянти вже обстежили місцеву річку Фрайбергер-Мульде, до пошуків рятувальних собак, які прочісували ліси, поля та луки, а гелікоптер шукає дитину з повітря.

Востаннє Валерію бачили близько 6:50 ранку 3 червня, у понеділок. Вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи, але у школі її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

Речник поліції Анджей Ридзік розповів BILD: "Ми дізналися про зникнення дівчинки близько 18:30. Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її цілою і неушкодженою. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи".

Через те, що школа відразу не повідомила про відсутність Валерії, державна прокуратура розпочала розслідування проти школи.

Дівчинка близько 1 м 40 см на зріст, у неї темно-русяве волосся середньої довжини. Востаннє Валерія була одягнена у фіолетову футболку, чорні джинси, світло-бірюзовий піджак і темно-сині туфлі, у неї був рожевий шкільний портфель і зачіска-хвостик. Валерія розмовляє ламаною німецькою.

Поліція просить мешканців Дьобельна перевірити, чи нема дитини в їхніх садах, погребах, гаражах, сараях, на горищах та інших господарських будівлях.

Друг родини розповів "Радіо Свободі", що ця сім'я — з Дніпропетровщини. Українська біженка приїхала до Німеччини у 2022 році разом із двома неповнолітніми дітьми.

Напади на українців у Німеччині

Кілька випадків нападів на українських громадян траплялося в Німеччині. Зокрема, 10 лютого на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, які виступають за молодіжну збірну України, напали невідомі з ножами. Внаслідок отриманих поранень Єрмаков помер у лікарні. Козаченко певний час перебував перебував у реанімації, але його також не вдалося врятувати.

Слідчим вдалося встановити особи двох людей, які напали на спортсменів. Їм оголосили про підозру в скоєнні злочину та заарештували. Зловмисниками виявилися 15-річний німець-турок з Гельзенкірхена, а також 14-річний німець-грек з Херне, які вже фігурували у кримінальних справах.

14 лютого у Німеччині на ґрунті імовірної ксенофобії побили ще одного підлітка з України.

19 травня у місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення. Його врятували.

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