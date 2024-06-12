Росіяни виставили на російських сайтах з усиновлення інформацію про принаймні чотирьох українських дітей, які були незаконно вивезені з Україні на початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Журналісти пишуть, що на таких сайтах імена та вік деяких дітей — змінили, а їхнє українське походження не вказується.

Як з'ясували у Financial Times, діти, раніше вивезені з України, опинилися в Тульській області, під Москвою, в Оренбурзькій області та у тимчасово окупованому Криму.

У виданні додали, що дітей, ймовірно, вивезли до Росії з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України.

Раніше журналісти The New York Times простежили, як ціла мережа посадовців та політиків, пов’язаних із партією російського лідера Володимира Путіна, проводила кампанію з переміщення українських дітей. Вони поспілкувалися із директоркою та деякими працівниками Херсонського будинку дитини. За їх інформацією, окупаційна влада вивезла 46 дітей з тоді окупованого Херсона до анексованого Криму.

Журналісти показали, що деяких дітей виставили на російських сайтах для усиновлення. Декілька дітей Україна змогла повернути, а деякі загинули ще в Росії.

Реакція США

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполученим Штатам відомо "про нові та достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує списки викрадених українських дітей на російських сайтах усиновлення".

"Це огидно і жахливо. Ці українські діти зі своїми родинами належать до України. Росія веде війну не тільки проти українських військових, а й проти українського народу", — йдеться у заяві, розміщеній на сайті Білого дому.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.