Німецька поліція продовжує пошуки 9-річної українки Валерії, яка 3 червня у місті Дьобельн (федеральна земля Саксонії) пішла до школи й зникла. До Німеччини їде батько дівчинки, якого відпустили з фронту.

Про це повідомляє видання Frankfurter Rundschau.

Попри інтенсивні пошуки з того часу, поліція досі немає конкретних доказів зникнення, але вони тривають. Зокрема правоохоронці мають у своєму розпорядженні понад десять терабайтів даних з вуличних камер спостереження. Також проводяться перевірки в сімейному оточенні.

Зазначається, що військовослужбовець ЗСУ Роман, батько Валерії опублікував відео з фронту де каже, що хотів би "подякувати всім, хто допомагає знайти доньку".

"Поки я оберігаю спокійний сон українських дітей на фронті, моя рідна дитина безслідно зникла", – каже чоловік.

Він припустив, що Валерію викрали, і звернувся до ймовірних викрадачів.

"Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення: знайдіть в собі мужність повернути нам, батькам, нашу улюблену дитину. Щоб незабаром знову мати можливість тримати свою доньку на руках", – говорить Роман.

Як пише видання, чоловік отримав можливість залишити службу у лавах ЗСУ після того, як зникла його донка. Роману дозволили приїхати до Німеччини й зараз він чекає на оформлення усіх необхідних документів.

Що відомо про зникнення Валерії

3 червня 9-річна Валерія не дійшла до школи. До пошукової операції залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку. Вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи, але у там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

Речник поліції Анджей Ридзік розповів BILD: "Ми дізналися про зникнення дівчинки близько 18:30. Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її цілою і неушкодженою. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи".

Через те, що школа відразу не повідомила про відсутність Валерії, державна прокуратура розпочала розслідування проти школи.

Дівчинка близько 1 м 40 см на зріст, у неї темно-русяве волосся середньої довжини. Востаннє Валерія була одягнена у фіолетову футболку, чорні джинси, світло-бірюзовий піджак і темно-сині туфлі, у неї був рожевий шкільний портфель і зачіска-хвостик. Валерія розмовляє "ламаною" німецькою.