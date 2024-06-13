У містечку Дебельн в Німеччині люди несуть квіти та іграшки до будинку, де жила 9-річна українка Валерія, яку напередодні знайшли мертвою в лісі.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Один із чоловіків, що прийшов ушанувати померлу українку, сказав: "Це жахлива трагедія. Дівчинку шукали тиждень і надія була, що знайдуть живою. Але з'ясувалося, що її вбили". Він додав, що поки передчасно когось звинувачувати — школу чи батьків дівчинки.

До меморіалу прийшла прибиральниця зі школи, куди ходила Валерія. Вона розповіла: "Вона майже щодня приходила до мене зі сходів чи підвалу, бо я там працюю прибиральницею вже 4 роки. Через свій зріст, довге волосся і дуже карі очі вона впадала мені в очі. Завжди із задоволенням на неї дивилася. Це справді шокує і збиває з ніг, тому що я ніколи її не побачу. Я із задоволенням на неї дивилася і її радість, посмішку і все інше. Для мене це дуже трагічно. Мені зараз дуже погано працюється в школі. Я працюю тепер як машина, тому що постійно про це думаю".

У п’ятницю, 14 червня, відбудеться панахида за Валерією, а в неділю, 16 червня, — екуменічна служба.

Поліція Саксонії через зміну кваліфікації злочину заявила, що тепер усі фото Валерії мають бути розмитими, заблюреними або взагалі не використовуватись.

"Зображення раніше зниклої дитини, надані для пошукових цілей, більше не можуть бути використані. Публікації, що вже є, слід зробити невпізнанними або видалити – це в інтересах захисту жертв", — ідеться в повідомленні.

Що відомо про зникнення та пошуки Валерії

3 червня 9-річна Валерія не дійшла до школи. До пошукової операції було залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку. Вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи, але у там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

Речник поліції Анджей Ридзік розповів BILD: "Ми дізналися про зникнення дівчинки близько 18:30. Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її цілою і неушкодженою. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи".

11 червня у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія) знайшли тіло, яке належить зниклій українській дівчинці Валерії. Його виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості. Слідчі зосередилися на соціальному колі родини, повідомили у місцевій прокуратурі. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Батько дівчинки, військовий Роман Гудзенко останні два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. За його словами, колишня дружина обіцяла привезти Валерію, щойно почнуться канікули, але не зробила цього. Роман виїхав до Німеччини, його відпустили з фронту.