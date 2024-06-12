У Німеччині підтвердили смерть 9-річної українки. Поліція розслідує убивство

Тіло, яке знайшли 11 червня у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія), належить зниклій українській дівчинці Валерії.
Про це заявив на брифінгу комісар поліції Карстен Кемпф, пише Bild.
"Це сумна звістка. Загибла — це зникла девʼятирічна Валерія. Вона стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство", — сказав він.
Тіло дитини виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості.
"Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї", — сказала прессекретарка прокуратури Інгрід Бургхарт. Підозрюваних і арештів поки що немає.
Речниця також зазначила, що після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.
Що відомо про зникнення Валерії
3 червня 9-річна Валерія не дійшла до школи. До пошукової операції залучено понад 300 правоохоронців.
Востаннє її бачили близько 6:50 ранку. Вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи, але у там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.
Речник поліції Анджей Ридзік розповів BILD: "Ми дізналися про зникнення дівчинки близько 18:30. Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її цілою і неушкодженою. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи".
Через те, що школа відразу не повідомила про відсутність Валерії, державна прокуратура розпочала розслідування проти школи.
Дівчинка близько 1 м 40 см на зріст, у неї темно-русяве волосся середньої довжини. Востаннє Валерія була одягнена у фіолетову футболку, чорні джинси, світло-бірюзовий піджак і темно-сині туфлі, у неї був рожевий шкільний портфель і зачіска-хвостик. Валерія розмовляє "ламаною" німецькою.
До Німеччини виїхав батько дівчинки, якого відпустили з фронту.