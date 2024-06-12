Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Німеччині підтвердили смерть 9-річної українки. Поліція розслідує убивство
НІМЕЧЧИНАДІТИКРИМІНАЛВБИВСТВОСвітЖиття

У Німеччині підтвердили смерть 9-річної українки. Поліція розслідує убивство

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Німеччина, поліція
Німеччина, поліція. Фото: AP

Тіло, яке знайшли 11 червня у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія), належить зниклій українській дівчинці Валерії.

Про це заявив на брифінгу комісар поліції Карстен Кемпф, пише Bild.

"Це сумна звістка. Загибла — це зникла девʼятирічна Валерія. Вона стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство", — сказав він.

Тіло дитини виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості.

"Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї", — сказала прессекретарка прокуратури Інгрід Бургхарт. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Речниця також зазначила, що після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.

Що відомо про зникнення Валерії

3 червня 9-річна Валерія не дійшла до школи. До пошукової операції залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку. Вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи, але у там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

Речник поліції Анджей Ридзік розповів BILD: "Ми дізналися про зникнення дівчинки близько 18:30. Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її цілою і неушкодженою. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи".

Через те, що школа відразу не повідомила про відсутність Валерії, державна прокуратура розпочала розслідування проти школи.

Дівчинка близько 1 м 40 см на зріст, у неї темно-русяве волосся середньої довжини. Востаннє Валерія була одягнена у фіолетову футболку, чорні джинси, світло-бірюзовий піджак і темно-сині туфлі, у неї був рожевий шкільний портфель і зачіска-хвостик. Валерія розмовляє "ламаною" німецькою.

До Німеччини виїхав батько дівчинки, якого відпустили з фронту.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Викрадення Росією українських дітей
FT: росіяни виставили викрадених українських дітей на сайтах з усиновлення
Салліван
США та Україна 13 червня підпишуть безпекову угоду — Салліван
Євгенія Закревська
Закревська: справи Майдану стали викликом для судової системи, але вироків могло бути більше
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Німеччина, Україна
Німеччина внесе ще 50 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України
Німеччина, поліція
У Німеччині під час пошуків 9-річної українки знайшли тіло. Його поки що не ідентифікували
БМП Lynx будуть виготовляти в Україні у 2024 році спільно з Rheinmetall
Rheinmetall цьогоріч вироблятиме в Україні БМП Lynx
ЗРК Patriot
Україна отримає 100 ракет для ЗРК Patriot від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії
На початок