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Аргентина стала новим учасником формату "Рамштайн" — Остін
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Аргентина стала новим учасником формату "Рамштайн" — Остін

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Міністр оборони США Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. AP Photo/Mark Schiefelbein

Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн".

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі групи у Брюсселі.

"Я радий вітати Аргентину як нового члена Контактної групи. Пане Петрі (міністр оборони Аргентини Луїс Петрі, — ред.), я радий, що ви з нами. Ставки у цій війні високі. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де Путін домінує. Тому у нас попереду багато роботи і я впевнений, що ця коаліція продовжить відповідати на виклики", — сказав він.

Раніше речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх повідомила повідомила, що основне питання, яке порушать під час засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі 13 червня стане посилення протиповітряної оборони України.

Попереднє засідання "Рамштайн" відбулося у відеорежимі 20 травня 2024 року. Тоді теж міністри обговорювали посилення протиповітряної оборони України.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися у 19-й раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Двадцять перше засідання у форматі "Рамштайн" відбулось 26 квітня. А попереднє, 22-ге — онлайн 20 травня.

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