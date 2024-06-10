Стало відомо, коли відбудеться червневий "Рамштайн"

У четвер 13 червня відбудеться 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це йдеться в анонсі подій на офіційному сайті НАТО.

Зустріч відбудеться очно в столиці Бельгії Брюсселі.

Також на цей день заплановано виступи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова. Після "Рамштайну" на порядку денному засідання Ради Україна-НАТО.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися у 19-й раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Двадцять перше засідання у форматі "Рамштайн" відбулось 26 квітня. А попереднє, 22-ге — онлайн 20 травня.

Рада Україна — НАТО

Створення Ради Україна — НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.