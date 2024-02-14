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ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
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ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"

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ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулось сьогодні 14 лютого в онлайн-форматі.

"Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", — написав Умєров.

За його словами, триває робота щодо спільного виробництва артилерійських систем і снарядів, а питання надання України винищувачів F16 "йде за графіком".

"Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", — зазначив також глава Міноборони.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада 2023 року Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Востаннє Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

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