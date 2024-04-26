Зеленський виступив перед учасниками "Рамштайну". Що сказав президент

Якщо обіцянки союзників Україні залишаться лише обіцянками — світ побачить ще сильнішу Росію, заявив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив роль учасників “Рамштайну” у збереженні майбутнього світу та закликав їх надати Україні системи Patriot, боєприпаси та інше озброєння.

Про це Зеленський сказав у своєму виступі перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбувається у онлайн-форматі у п’ятницю, 26 квітня.

“Будь ласка, не забувайте, що ви вирішуєте. Ви обираєте зараз долю усього світу. Після двох років проведення “Рамштайну” зрозуміло: усе залежить від нашої з вами взаємодії. Від того як швидко ми діємо. І від того, чи супроводжуються ці обіцянки реальними діями”, — заявив президент.

Він нагадав, що за пів року, поки Україна чекала пакет допомоги від США, російська армія проявила ініціативу на полі бою.

“Ми навіть зараз не можемо стабілізувати лінію фронту і просуватися далі, аби здобувати перемогу”, — сказав Зеленський.

Він також окреслив, що зараз потрібно для поля бою. По-перше, це зброя великої дальності. По-друге, протиповітряна оборона. За словами Зеленського, цього року Росія використала більш як 9 тисяч керованих бомб. Тож Україні треба системи Patriot та ракети до них. Сім Patriot можуть забезпечити безпеку в українських містах, сказав Зеленський. І третє, за його словами, це артилерія.

“Просто подумайте, що відчувають наші військові, коли навіть не можуть відповісти на артилерійський вогонь ворога”, — сказав президент.

Він додав, що також треба приділити увагу виробництву зброї — у країнах партнерів та в Україні.

“В Україні ми маємо фантастичні можливості для виробництіа дронів. Це б значно збільшило нашу фінансову спроможність”, — наголосив Зеленський.

За його словами, зараз в Україні формують нові бригади, щоб укріпити український фронт. І вони потребують зброю. Навіть найкращі солдати не змінять ситуацію на полі бою без озброєння, заявив президент.

“Ми потребуємо того самого що і ви, якби ви були учасником цієї війни”, — пояснив він.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися 19 раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.