Президент Володимир Зеленський сьогодні, 7 червня, у Парижі зустрівся із главою США Джо Байденом й обговорив з ним оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою та підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зокрема під час розмови з очільником Білого дому президент України наголосив, що для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати більше можливостей завдавати ударів по військових цілях на території Росії.

"Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї", — сказав Зеленський.

В інтерв'ю The Guardian Зеленський розповів, що під час зустрічі із Байденом, він закликав його подолати свої побоювання щодо можливої ядерної ескалації з Москвою та надати Україні дозвіл розширити географію ударів американською зброєю по РФ.

За його словами, без "зеленого світла" з боку Сполучених Штатів інші союзники, наприклад Велика Британія, також не можуть дати дозвіл Україні використовувати свою зброю далекого радіусу дії для ударів по Росії і дав зрозуміти, що наразі британці "не дали 100% дозволу" на такі дії.

"Ми порушували це питання двічі. Ми не отримали підтвердження від нього (міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона – ред.)", – пояснив Зеленський, припустивши, що Лондон насправді чекає на аналогічне рішення Вашингтона.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Пізніше Кірбі уточнив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.