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У Білому домі уточнили цілі, по яких Україна може бити американською зброєю по території РФ
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У Білому домі уточнили цілі, по яких Україна може бити американською зброєю по території РФ

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Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, фото: AP

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі підтвердив, що президент США Джо Байден погодився дозволити Україні використовувати деяку надану США зброю для ударів усередині Росії, щоб послабити неймовірний тиск, який Росія чинить на Харків.

Про це він заявив в ефірі ABC This News.

Кірбі заявив, що Україна попросила дозволу на використання наданої США зброї для завдання ударів по "безпосередній загрозі через кордон".

"Ми говоримо про військові точки, стрілецькі позиції тощо. Логістичні опорні бази, які росіяни використовували, щоб створити якусь буферну зону, щоб вони могли продовжувати бити по Харкову", — підкреслив Кірбі.

Кірбі сказав, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях Росії з американської зброї.

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