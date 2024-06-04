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США можуть розширити дозвіл на використання Україною зброї для ударів по РФ — Кірбі
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США можуть розширити дозвіл на використання Україною зброї для ударів по РФ — Кірбі

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Джон Кірбі
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Фото: AP

Сполучені Штати можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.

Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Він зауважив, що на кожному кроці війни в умовах зміни ситуації на полі бою США змінювали свою підтримку України.

"Я не буду випереджати рішення, які ще не були прийняті. Як ви добре знаєте, кожен крок цієї війни — у міру того, як розвивалася війна, змінювалися умови бою, ми розвивали та змінювали підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", — сказав Кірбі.

Радник Білого дому зазначив, що адміністрація США вестиме переговори з Києвом щодо ситуації на полі бою.

"Чи призведе це до додаткових змін у політиці, я не можу сказати наразі, але ми не збираємося відмовлятися від того, що потрібно Україні. І ми збираємося продовжувати розвивати нашу підтримку їм у міру розвитку поля бою", — сказав він.

Кірбі назвав виявом "здорового глузду" дозвіл США на використання американської зброї для ударів по цілях усередині Росії, які РФ використовує проти України.

"Але наша політика щодо заборони використання, наприклад, ATACMS або дальніх ударів всередині Росії не змінилася", — сказав радник з нацбезпеки.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

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