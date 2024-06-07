Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі із главою України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. У Пентагоні оголосили, що у новий пакет зокрема увійдуть ракети до ЗРК Hawk, боєприпаси для HIMARS, 155 мм гаубиці та артснаряди.

Раніше про новий пакет допомоги повідомила кореспондентка CNN Наталія Бертран, яка була присутня на зустрічі.

"Президент Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", — йдеться у дописі журналістки.

У Пентагоні повідомили, що до нового пакета допомоги увійдуть:

Ракети для ЗРК Hawk;

Зенітні ракети Stinger;

Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

155-мм гаубиці;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

81-мм мінометні системи;

бронетранспортери M113;

Причепи для перевезення важкої техніки;

прибережні та річкові патрульні катери;

Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

Боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

Підривні боєприпаси;

прилади нічного бачення;

Запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

6 червня Зеленський із дружиною прибув до Парижу на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії у Франції.

Раніше, 5 червня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що найближчими тижнями США оголосять про нові поставки військової допомоги Україні.

Також Салліван повідомив, що президент США Джо Байден проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а також наступного — в Італії.