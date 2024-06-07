Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ракети для Hawk і HIMARS, гаубиці та артснаряди: США надали Україні допомогу на $225 млн
ЗброяСШАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітикаСвіт

Ракети для Hawk і HIMARS, гаубиці та артснаряди: США надали Україні допомогу на $225 млн

Важливо
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Байден
Президент США Джо Байден. AP Photo/Alex Brandon

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі із главою України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. У Пентагоні оголосили, що у новий пакет зокрема увійдуть ракети до ЗРК Hawk, боєприпаси для HIMARS, 155 мм гаубиці та артснаряди.

Раніше про новий пакет допомоги повідомила кореспондентка CNN Наталія Бертран, яка була присутня на зустрічі.

"Президент Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", — йдеться у дописі журналістки.

У Пентагоні повідомили, що до нового пакета допомоги увійдуть:

  • Ракети для ЗРК Hawk;
  • Зенітні ракети Stinger;
  • Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 81-мм мінометні системи;
  • бронетранспортери M113;
  • Причепи для перевезення важкої техніки;
  • прибережні та річкові патрульні катери;
  • Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • Боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • Підривні боєприпаси;
  • прилади нічного бачення;
  • Запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

6 червня Зеленський із дружиною прибув до Парижу на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії у Франції.

Раніше, 5 червня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що найближчими тижнями США оголосять про нові поставки військової допомоги Україні.

Також Салліван повідомив, що президент США Джо Байден проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а також наступного — в Італії.

Топ дня
Mirage 2000-5
Франція відправить в Україну Mirage 2000-5, у ФРН схвалили постачання Києву 155-мм снарядів. 835 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль підтвердив початок переговорів про вступ України в ЄС у червні
Президент України Володимир Зеленський виступає перед Національними зборами Франції
Зеленський під час виступу перед парламентом Франції: "Нацизм повертається в Європу. Все це направлено проти України"
Енергетика, АЕС
В енергосистемі зберігається дефіцит, в усіх регіонах діятимуть графіки відключень — "Укренерго"

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Ллойд Остін
Глава Пентагону Остін про дозвіл бити американською зброєю по території РФ: "Це принесе ЗСУ користь"
Білий дім
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 225 млн доларів — AP
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольц: рішення щодо Taurus потребує обговорень із союзниками
Бундестаг
У Німеччині схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів через війну в Україні
На початок