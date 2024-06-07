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Зеленський під час виступу перед парламентом Франції: "Нацизм повертається в Європу. Все це направлено проти України"
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Зеленський під час виступу перед парламентом Франції: "Нацизм повертається в Європу. Все це направлено проти України"

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Президент Володимир Зеленський заявив, що "нацизм знову повертається у Європу" і для Росії це стало "новим культом". За його словами, все це направлено проти України.

Про це глава держави сказав під час виступу перед Національними зборами Франції 7 червня у Парижі.

"Європу знову намагаються перекроїти силою. І розказують, що ті чи інші народи нібито не заслуговують на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але завтра це можу бути спрямовано проти інших", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що вже навіть є черговість, як може далі розвиватись російська агресія.

"Країни Балтії, Польща, Балкани й навіть далі. Цей російський режим не визнає меж. Йому недостатньо навіть Європи. Він вже зруйнував Сирію, хаотизує Сахель (Африка — ред.) і поширює терор там, куди може дотягнутися і де не зустрічає спротиву" — сказав президент України.

6 червня Зеленський із дружиною прибув до Парижу на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії у Франції.

6 червня відзначають 80-річчя операції союзних військ проти Гітлера у Нормандії, яка стала початком звільнення Європи. Тоді, у 1944 році, Німеччина так і не вгадала, де Британія, США, Канада та решта союзників відкриють другий фронт й переломлять хід Другої світової війни. Історики називають цю подію по-різному: висадка в Нормандії, операція "Оверлорд", "День Д", Нормандська десантна операція, відкриття Другого фронту в Європі.

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