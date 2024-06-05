Українська та китайська сторони сьогодні, 5 червня провели політичні консультації. Під час переговорів, зокрема, наголошувалось, що участь КНР у Глобальному саміті миру у Швейцарії могла б стати "гарною нагодою", щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що українську сторону на консультаціях представляв перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, китайську – заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун.

Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях. Також йшлося про посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці й подальшої взаємодії у межах міжнародних організацій.

Серед іншого, співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права. Як було відзначено, взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України і Китаю.

Також Сибіга поінформував Вейдуна про ситуацію в Україні, і про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії. Український дипломат висловив сподівання, що участь Китаю у заході могла б стати "гарною нагодою", щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні. Він підкреслив, що єдиною основою для досягнення такого миру є українська "формула миру".

Позиція Китаю щодо плану вирішення російсько-української війни

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив журналістам у вівторок, 4 червня, що понад два десятки країн висловили підтримку бачення Пекіна щодо вирішення російсько-української війни. Ван сказав, що 26 країн погодилися приєднатися — або шукають способи приєднатися — до "спільних домовленостей", яких досягли Китай і Бразилія у вирішенні війни в Україні.

2 червня Зеленський на азійському саміті з питань безпеки заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участі у швейцарському саміті миру. Пекін це заперечив. У МЗС Китаю раніше заявляли, що Глобальний саміт миру не відповідає вимогам Китаю, які, зокрема, передбачають участь у заході Росії.

24 травня Бразилія та Китай досягли низки спільних домовленостей щодо шляху врегулювання війни в Україні. Зокрема дві країни закликають до проведення міжнародної мирної конференції за участі Росії та України для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: