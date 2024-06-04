Глобальний саміт миру має на меті подальшу взаємодію з Росією — Bloomberg

Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня буде зосереджений на трьох основних пунктах української "формули миру" як способі зміцнення довіри для подальшої взаємодії з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на документ, який опинився у розпорядженні редакції видання.

Як випливає з документа, цей захід у Швейцарії буде зосереджений на трьох пунктах "формули миру". Йдеться про ядерну та продовольчу безпеку та звільнення полонених і повернення викрадених українських дітей.

Також серед іншого, документ закликатиме убезпечити ядерні об'єкти та оголосити "неприйнятною" будь-яку загрозу застосування ядерної зброї. На саміті мають закликати до вільного судноплавства в Чорному й Азовському морях для експорту українського продовольства, а також звільнення всіх полонених, включно з депортованими та незаконно переміщеними дітьми.

"Ми, таким чином, погодилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників Російської Федерації", – йдеться в документі.

При цьому видання наголошує, що проєкт рішень Глобального саміту миру ще може змінитись.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: