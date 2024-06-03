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Делегація ООН буде на саміті миру у Швейцарії
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Делегація ООН буде на саміті миру у Швейцарії

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Саміт миру: Фархан Хак підтвердив участь ООН
Заступник речника генсекретаря ООН Фархан Хак. Заступник речника генсекретаря ООН Фархан Хак, фото: Getty Images

Організація Об'єднаних Націй (ООН) буде представлена на Глобальному саміті миру 15-16 червня у Швейцарії. Склад стане відомим пізніше.

Таке підтвердив на пресбрифінгу 3 червня заступник речника генсека ООН Фархан Хак, передає "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання видання про спроби Росії зірвати саміт, представник ООН сказав: "Принциповий коментар щодо цього такий: ми братимемо участь. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде".

Напередодні президент Володимир Зеленський казав, що свою участь у саміті миру вже підтвердили 106 країн, але РФ досі намагається зірвати захід. Зеленський також заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у саміті миру, але Пекін це заперечує.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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