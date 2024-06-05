Перша леді Олена Зеленська заявила, що Україна розшукує 19 тисяч примусово вивезених Росією дітей і це лише ті маленькі українці, чиї імена вдалося верифікувати.

Про це вона розповіла під час інтерв'ю журналістам з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі.

Зеленська підкреслила, що Росія продовжує приховувати дані та місцеперебування українських дітей. За її словами, доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.

"Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також", – сказала перша леді.

Вона додала, що зараз до коаліції входять уже 37 країн. Днями до неї приєдналася Аргентина.

На початку лютого 2024 року керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. На зустрічі підготували Рамковий документ. Усього в коаліції на той момент уже було 28 країн.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.