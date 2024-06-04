Через повномасштабну війну в Україні загинуло 550 дітей — Зеленська

Перша леді Олена Зеленська поінформувала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 550 українських дітей.

Про це вона сказала під час заходу з нагоди Міжнародного дня безневинних дітей – жертв агресії та Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що захід відбувся на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Присутні ознайомилися з експозицією "Недописані книги життя", а також поклали іграшки на локації "Мартиролог дітей", ушанувавши пам’ять юних українців, яких убила Росія хвилиною мовчання.

Зеленська наголосила, що з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 550 дітей і звернулась до міжнародної спільноти із закликом до порятунку маленьких українців.

"Ми не можемо вимірювати ціну їхніх життів вартістю ППО. Тому звертаюся до всіх присутніх: нашим дітям потрібен порятунок. Цей порятунок – захищене небо. Цей порятунок – покарання для їхніх убивць. Цей порятунок – визволення з російського полону 19 тисяч викрадених дітей. Цей порятунок – це зупинення агресії", – сказала перша леді України.

Захід організувала радниця – уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Участь також узяли: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун та інші представники міжнародних організацій, очільники й представники агенцій ООН в Україні, посли та урядовці.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.