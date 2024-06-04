Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) запустило окремий розділ на порталі "Війна та санкції" з інформацією про російських та білоруських посадовців, причетних до депортації українських дітей.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

"На спеціальному сайті "Війна та санкції" Головного управління розвідки Міністерства оборони України створено окремий розділ "Викрадачі дітей", який містить перелік осіб, причетних до депортації українських дітей", — йдеться у повідомленні.

Наразі тут зібрано інформацію про понад 200 російських та білоруських посадовців із, які ухвалювали рішення про незаконне вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Також там є дані про учасників "перевиховних" молодіжних організацій і закладів освіти та культури РФ, які беруть участь у процесах депортації.

Інформацію з порталу можна використовувати для швидшого відкриття та проведення розслідувань і притягнення винних до відповідальності.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.