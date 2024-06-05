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РПЦ допомагає русифікувати українських дітей, депортованих до Росії — ISW
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РПЦ допомагає русифікувати українських дітей, депортованих до Росії — ISW

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РПЦ допомагає русифікувати українських дітей, депортованих до Росії — ISW
Вивезені Росією українські діти повертаються в Україну. Телеграм Дмитра Лубінця

Підтримувана Кремлем Російська православна церква (РПЦ) бере активну участь у русифікації українських дітей, яких російська влада депортувала до Росії.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та видання з відкритим кодом Kidmapping.

Як виявили розслідувачі DOXA, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російські чиновники депортували дітей із дитячих будинків та інтернатів окупованої Донецької області до Ростовської області Росії, де їх відвідав митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій (Ігор Іванов), який розповів їм про РПЦ і нібито спонукав їх розглянути можливість хрещення в РПЦ.

Священнослужителі РПЦ також закликали до хрещення депортованих українських дітей у РПЦ і, як повідомляється, заохочували їх приєднуватися до різноманітних “військово-патріотичних” молодіжних організацій у Росії.

DOXA та Kidmapping також виявили, що депортовані діти з окупованих територій Донецької та Луганської областей перебувають у притулках РПЦ у Воронезькій області, де духовенство РПЦ та пов'язані з нею чиновники проводять так звані “військово-патріотичні” заходи для депортованих дітей, щоб заохотити проросійські настрої та позбавити дітей їхньої української ідентичності.

“Раніше ISW оцінював, що РПЦ відіграє важливу роль у втіленні кремлівського плану окупації України, і це, схоже, поширюється на російські зусилля з русифікації депортованих українських дітей, які проживають у Росії”, — йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, проти якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт через її роль у сприянні депортації українських дітей, одружена зі священником РПЦ. Як відзначили аналітики, Львова-Бєлова та її чоловік самі усиновили депортовану українську дитину з Маріуполя, підкреслюючи особисту причетність РПЦ та інших чиновників Кремля до депортації українських дітей.

“ISW продовжує оцінювати, що депортація українських дітей з наміром знищити їхню українську ідентичність через такі русифікаційні проєкти є порушенням Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка забороняє “примусове переміщення дітей групи до іншої групи” на тій підставі, що це акт геноциду”, — наголошують аналітики.

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