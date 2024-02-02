Запрацювала Міжнародна коаліція з повернення українських дітей: напрями роботи

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. На зустрічі підготували Рамковий документ. Усього в коаліції уже 28 країн.

Про це написала пресслужба Офісу президента.

"Наша мета полягає в тому, щоб переконатися, що ми захищаємо кожну дитину. Ми допоможемо Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, включно з державами Глобального Півдня. Залучатимемо для цього країни-партнери, експертів, громадянське суспільство", — сказала Жолі.

Вона додала, що неприпустимо будь-яким чином використовувати дітей як інструмент під час війни.

Рамковий документ коаліції, який ухвалили на засіданні, — це установчий документ, що визначає її мандат, цілі, керівні принципи та напрями діяльності.

Також у ньому пояснюється, що передбачає членство в коаліції, та окреслюються шляхи, як країни можуть брати участь у її роботі. Кожна держава самостійно може визначити сфери, у яких хоче діяти, або навіть узяти на себе лідерство з огляду на свій досвід, експертизу та ресурси.

Єрмак назвав три основні напрями роботи коаліції:

сприяння поверненню українських дітей, зокрема, виявлення, де перебувають незаконно депортовані та примусово переміщені діти, розробка механізмів їх повернення, участі у відповідних дипломатичних переговорах. Зрештою, фізичне переміщення дітей через кордон;

підтримка та реабілітація дітей після повернення, возз'єднання дітей з сім'ями або розміщення в сімейних формах виховання;

доступ до правосуддя для дітей – жертв і свідків злочинів, притягнення винних в незаконних діях щодо дітей до юридичної відповідальності.

До та під час засідання Міжнародної коаліції з повернення дітей України 6 держав офіційно приєдналися до союзу. Це Бельгія, Велика Британія, Данія, Коста-Рика, Нідерланди та Німеччина. Загальна кількість країн-учасниць коаліції нині — 28.

Мелані Жолі 2 лютого прибула до Києва. На пресконференції з Дмитром Кулебою вона розповіла, що Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсман Дмитро Лубінець.