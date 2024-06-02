Саудівська Аравія не братиме участь у Глобальному саміті миру — ЗМІ

Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною Глобальному саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Про це повідомляє Bild з посиланням на DPA.

За словами джерел німецького агентства в дипломатичних колах в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру.

Причиною такого рішення Саудівської Аравії нібито є те, що на саміті миру в Швейцарії не буде присутня Росія.

Офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.