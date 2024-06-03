Камала Гарріс представлятиме США на саміті миру у Швейцарії

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс 15 червня вирушить до Люцерна, Швейцарія, для участі в Саміті миру в Україні. Радник з національної безпеки Джейк Салліван також візьме участь у конференції.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Гарріс підкреслить відданість адміністрації президента США Джо Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН.

"Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який захищається від російської агресії. Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, представляючи Сполучені Штати на саміті.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Згодом у Білому домі підтвердили, що США візьмуть участь в ініційованому Україною Глобальному саміті миру у Швейцарії, але не повідомили, чи братиме участь у заході президент Джо Байден.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.

Зеленський також заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Пекін заперечує звинувачення в тому, що КНР чинить тиск на інших, щоб вони не відвідували Глобальний саміт миру.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.