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Росія у три способи намагається зірвати Глобальний саміт миру — Кулеба
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Росія у три способи намагається зірвати Глобальний саміт миру — Кулеба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. пресслужба МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія у три способи намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії й навів конкретні приклади з цього приводу.

Про це глава української дипломатії розповів під час спільної пресконференції зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною.

"Росія використовує три види протидії. Перший – дискредитація саміту миру через розсилку листів, публічні заяви та закриті зустрічі, де РФ намагається переконати країни в його незначущості. Другий – спроби переконати окремі держави взагалі не брати участь у саміті. Третій – спроби переконати країни, що підтвердили свою участь, приїхати на максимально низькому рівні", — сказав Кулеба.

За його словами, найактивніше Росія намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки. Міністр наголосив, що українська дипломатія "працює" в усіх регіонах світу й успішно "протидіє" деструктивній діяльності з боку Росії.

Кулеба також зазначив, що Україна спільно з партнерами створює прецедент скликання Глобального саміту миру не на умовах країни-агресора чи країни-посередника, а на умовах Статуту ООН. Міністр також наголосив, що держави, які захищають правила ці умови, протистоять тим країнам, які хочуть їх "переписати під себе і зруйнувати світ", у якому нації мирно співіснують.

"Коли російські прикордонники переміщують буйки в Нарві, коли відбуваються російські кібератаки в Європі, коли плануються теракти та здійснюються спроби зірвати проведення саміту миру — це все складові однієї картини, одного протистояння", — резюмував глава МЗС України.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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